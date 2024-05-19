Россия без топлива – это прекрасная иллюстрация путинского правления, отмечают в Центре нацсопротивления.

После ударов по российским НПЗ в России возник дефицит топлива. Страну-агрессора "выручает" соседняя Беларусь – Минск наращивает поставки в РФ.

"Оккупированная Кремлем Беларусь наращивает поставки топлива в РФ из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на вражеских НПЗ. По сообщениям местных, в нефтеперерабатывающей сфере Беларуси наблюдается всплеск производства авиационного реактивного топлива и его поставок в Россию железнодорожным транспортом", – сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что обеспечением организации охраны перевозки на территории Беларуси занимаются боевики террористической группировки "Вагнер", а также батальон охраны МВД РБ.

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"Россия без топлива – это прекрасная иллюстрация путинского правления. Однако режим Лукашенко не способен покрыть дефицит, и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участие оккупированной республики в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Атаки по НПЗ России

Издание Bloomberg пишет, что Украина вывела из строя почти 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. На фоне атак по НПЗ уже в марте цены на топливо выросли на 20-30%. Кроме того, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка, РФ была вынуждена остановить экспорт.

В частности, в результате атаки дронов на российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе предприятие было экстренно остановлено.

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