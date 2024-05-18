Жертвой пушистых агрессоров стал редкий вид, который и так на грани вымирания.

Одичавшие кошки считаются одним из самых проблемных инвазивных видов, который угрожает тысячам других видов животных в дикой природе. Новое подтверждение этому представили кубинские специалисты, которые обвинили беспризорных кошек в массовом убийстве детенышей редких крокодилов.

Как отмечается в статье, вышедшей недавно в журнале Herpetology Notes, крокодилы вида Crocodylus rhombifer обитают всего на нескольких островах, принадлежащих Кубе. По оценкам, в дикой природе их осталось около 3000 особей.

Чтобы спасти вид от вымирания, этих крокодилов начали специально разводить в специальных питомниках. Например, ферма Zapata Swamp Crocodile Breeding Farm ежегодно выпускает в дикую природу около 500 молодых крокодильчиков.

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Но осенью 2022 года на ферме произошла настоящая резня, в которой погибли 145 четырехмесячных крокодилов. Персонал заподозрил в преступлении одичавших кошек, которых ранее сюда завезли для борьбы с мышами.

Недоеденные останки крокодильчиков были найдены рядом с местами содержания молодняка и внутри вольеров. На причастность кошек указывали характерные следы на земле и клочки шерсти на защитной сетке. Как отмечают авторы публикации, это первый зарегистрированный случай истребления кубинских крокодилов одичавшими кошками.

После случившегося крокодилам обеспечили дополнительные меры безопасности, а чтобы выявить преступника, на ферме установили фотоловушку. Вскоре она действительно запечатлела визит кошки в вольер, где ранее содержался крокодилий молодняк. Однако на ферме посчитали, что в реальности кошек было больше, поскольку одному коту не под силу съесть столько крокодилов.

Тогда на ферме поставили нелетальные ловушки на кошек, в которые в итоге удалось поймать семерых пушистых преступников. Их депортировали подальше от фермы.

В комментарии изданию Live Science ученые отметили, что коты вряд ли могут уничтожить кубинских крокодилов. Массовая резня на ферме стала возможной только потому, что крокодилят там держали в закрытых вольерах, куда кошки могли легко проникнуть. В естественных условиях подобные нападения маловероятны.

Проблема инвазивных видов животных и растений

Как писал УНИАН, инвазивные виды путешествуют по миру с "беспрецедентной скоростью". По оценкам ученых, ущерб мировой экономики от их распространения составляет не менее 423 миллиардов долларов в год. Эта цифра увеличивается в четыре раза каждое десятилетие, начиная с 1970 года. Впрочем эксперты предполагают, что на самом деле это лишь "верхушка айсберга".

Ярким примером такого инвазивного вида являются азиатские шершни, которые сегодня активно уничтожают популяцию медоносных пчел в Западной Европе. Депутаты Европарламента, представляющие Италию, призвали Еврокомиссию принять меры для противодействия этой угрозе, поскольку пчеловодство оказалось на грани разрушения.

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