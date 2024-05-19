Американские военнослужащие прилетели для поддержки учений.

В Молдову прибыли военные Соединенных Штатов Америки. В аэропорту Кишинева приземлился самолет C-17 Национальной воздушной гвардии Северной Каролины.

Об этом сообщило посольство США в Молдове. Отмечается, что борт с американскими военнослужащими прилетел в страну для поддержки учений "Щит мира".

"Тридцать пять военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе в сотрудничестве с министерствами Республики Молдова будут отрабатывать тактики реагирования, необходимые для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

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Кроме того, самолет С-17 доставил медицинское оборудование, которое будет передано Министерству обороны Молдовы в рамках американской помощи.

"Соединенные Штаты гордятся своим сотрудничеством с правительством и народом Молдовы в стремлении к созданию демократического, процветающего и безопасного будущего", – добавили в посольстве.

Учения иностранных войск: другие новости

Масштабные военные учения НАТО сейчас продолжаются в Эстонии. Как пишет французское издание RTL, на этих учениях Франция тренирует специальное подразделение, которое "пригодится в Украине".

Всего в учениях в Эстонии принимают участие 14 000 военнослужащих стран НАТО. Цель этих тренировок заключается в том, чтобы показать России, что вторжение в страну было бы не лучшим решением.

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