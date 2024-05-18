Для преступных действий оккупационные власти даже выделили 10 млн рублей.

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики начали убивать бездомных животных под видом стерилизации и вакцинации. Для таких действий местный гауляйтер Евгений Балицкий выделил 10 миллионов российских рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Однако, по словам украинцев, которые находятся в оккупации, животных, которые остались без хозяев просто убивают.

"И это уже тенденция. Если и бывают "акции" по стерилизации и вакцинации собак или кошек, то это единичные случаи и очень показательные, как говорится "на камеру"", - отмечают в сообщении. Видео дня

В Центре сопротивления напомнили, что сообщать о размещении и движении оккупантов можно по этому анонимному чат-боту.

"Сочувствие и эмпатия к беззащитным существам присуще человеку. Оккупанты, российские военные, коллаборационисты - это другая категория созданий, для которых убийства являются нормальным явлением. Помочь остановить убийства всего живого на территориях, которые оккупировал Кремль мы сможем только вместе", - добавили в Сопротивлении.

Российская оккупация - последние новости

Как писал УНИАН, на оккупированных территориях Херсонской области российские захватчики минируют аграрные поля. Поэтому в Центре национального сопротивления призвали украинцев быть осторожными, особенно во время передвижения транспортом по грунтовым дорогам.

"Такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", - добавили в сообщении.

Также сообщалось, что россияне открыли на оккупированной Херсонщине первый "полицейский" класс.

"С этой целью оккупанты вводят в школах левобережья Херсонщины классы, в которых с детства будут готовить школьников к работе в силовых структурах РФ, называя это "патриотическим воспитанием"", - отметили в сообщении местного издания.

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