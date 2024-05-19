Эксперт допускает "жест доброй воли" от оккупантов, однако называет этот сценарий скорее фантастическим.

Российские оккупанты до сих пор не захватили всю территорию Донбасса, потому что он серьезно укреплен. Однако и враг приложил усилия и "залил бетоном" оккупированную территорию Донетчины, отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Донбасс укреплен. Маленькую Авдеевку они (россияне) брали 10 лет, не жалея своего солдата. Особенно последние четыре месяца. Они потеряли 748 БМП, 364 танка и более 15 тысяч убитыми. Советский Союз в Афганистане за всю войну 15 тысяч убитыми потерял. А теперь смотрим обратно – они Донецкую область укрепили, залили все бетоном. Железнодорожные вагоны 50-тонные закопали в землю, оборудовали капониры, доты из них и тому подобное. Как это проходить?! Есть сценарий – сравнять Донецк с землей, как в свое время британцы с американцами сравняли Гамбург", – сказал он в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Львівич".

Тогда на Гамбург "высыпали 9 тысяч тонн бомб", добавил эксперт.

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"Мы себе представляем, что такое происходит с Донецком?! А если этого не происходит, то как их оттуда выбивать? Действительно, может быть жест доброй воли, сыпется путинский режим – допускаю такое – и следующие приходят к выводу "отходим из Украины". Хотя это скорее фантастический сценарий, а не реальность, потому что московиты на нас все одинаково смотрят как на свою территорию – без вариантов", – отметил Черник.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Часов Яр Донецкой области. В пятницу, 17 мая, украинские защитники отразили очередной вражеский штурм города – сожгли бронетехнику и разбили силы оккупантов.

Кроме того, украинские военные сбили очередной вражеский самолет. Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады "приземлили" российский Су-25 – его остатки "дотлевают в одной из донецких посадок".

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