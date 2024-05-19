ВСУ охотятся на врагов на фронте / фото 93 ОМБр Холодный Яр

Украинские защитники за прошедшие сутки, 18 мая, обезвредили на фронте еще 1210 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне против Украины выросли до 492 290 человек. Также была уничтожена военная техника и вооружение армии противника:

  • танков - 7576 (+16);
  • боевых бронированных машин - 14630 (+35);
  • артиллерийских систем - 12687 (+48);
  • РСЗО - 1074 (+3);
  • средства ПВО - 803 (+2);
  • самолетов - 354 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10155 (+47);
  • крылатые ракеты - 2204 (+1);
  • корабли /катера - 26 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82);
  • специальная техника - 2077 (+2).
ВСУ уничтожили 35 ББМ, 40 артсистем и более 1200 вражеских солдат, - Генштаб (инфографика)

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск, Вооруженные силы Украины пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое.

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Военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что бои за Волчанск будут продолжаться и дальше, поскольку враг рассчитывал захватить его как один из плацдармов.

Ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман считает, что российские оккупанты хотят превратить в "серую зону" города Харьков и Сумы.

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