ВСУ уничтожили 35 ББМ, 40 артсистем и более 1200 вражеских солдат, - Генштаб (инфографика)

Украинские защитники за прошедшие сутки, 18 мая, обезвредили на фронте еще 1210 российских захватчиков.
Как сообщает Генштаб ВСУ, по состоянию на сегодняшнее утро потери России в войне против Украины выросли до 492 290 человек. Также была уничтожена военная техника и вооружение армии противника:
- танков - 7576 (+16);
- боевых бронированных машин - 14630 (+35);
- артиллерийских систем - 12687 (+48);
- РСЗО - 1074 (+3);
- средства ПВО - 803 (+2);
- самолетов - 354 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10155 (+47);
- крылатые ракеты - 2204 (+1);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82);
- специальная техника - 2077 (+2).
Война в Украине - последние новости
По данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск, Вооруженные силы Украины пытаются оттеснить врага в направлении населенного пункта Глубокое.
Военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что бои за Волчанск будут продолжаться и дальше, поскольку враг рассчитывал захватить его как один из плацдармов.
Ветеран российско-украинской войны, майор Нацгвардии в отставке Алексей Гетьман считает, что российские оккупанты хотят превратить в "серую зону" города Харьков и Сумы.