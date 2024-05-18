Враг, в частности, хочет создать плацдарм, чтобы обезопасить свои прифронтовые населенные пункты от работы ДРГ.

Иван Тимочко, военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, объяснил, зачем российским оккупантам наступление в Харьковской области. В частности, в эфире телемарафона он ответил на вопросы о ситуации в Харьковской области и оперативно-тактическом замысле российских оккупантов.

"Они пытаются переместиться на территорию Украины для того, чтобы создать, первое - плацдарм на территории Украины за пределами границы для того, чтобы обезопасить в их понимании, собственно, их прифронтовые населенные пункты от работы диверсионно-разведывательных наших групп. Они очень боятся, что "Добровольческий корпус" может в любой момент провести повторно свои военные операции на этих направлениях", - отметил Тимочко.

Кроме того, добавил он, у россиян стояла задача на оперативном уровне заставить украинские войска задействовать свои стратегические резервы на этом направлении.

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"Они пытались изучить наши способности, хронологическую возможность перемещения резервов, с каким вооружением, какие типы, виды боекомплекта у нас есть, у наших резервов. И также понятно, что они пытались это усилить информационной кампанией. И с целью дискредитации нашего что командования, что правительства", - отметил военнослужащий.

Также, продолжил он, у российских захватчиков был расчет на то, что это отвлечет внимание, в частности от Лимано-Купянского направления.

"Что они заставят нас, скажем, с прифронтовых линий забирать резервы или перебрасывать дополнительные силы", - сказал Тимочко.

В то же время, по его словам, на сегодня ситуация такова, что, по сути, сами россияне снимают свои резервы с других направлений, в частности с Купянского, чтобы усилить те свои подразделения, которые находятся на севере Харьковщины, в районе Липцов и Волчанска.

"Там бои действительно происходят активные достаточно", - сказал председатель Совета резервистов.

На вопрос, удастся ли россиянам обойти Волчанск, Тимочко отметил, что обход с флангов - это тактика россиян.

"Оно могло бы быть эффективным, скажем, в первые, буквально, часы такого наступления. ... Теперь, когда их замысел понятен, когда на тактическом, на оперативном уровне уже задействованы и наши резервы, и ресурс, и также есть артиллерия, и уже тоже не секрет, что уже и авиация украинская работает в том направлении, поэтому говорить, что ... им удастся обойти город с флангов, - на данном этапе это не соответствует действительности", - подчеркнул Тимочко.

Военнослужащий также отметил, что Часов Яр остается одним из приоритетных направлений для российских оккупантов.

Последние новости с Харьковского направления

Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе ВСУ заявили, что на Харьковском направлении Силы обороны Украины ВСУ пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого. В то же время российские захватчики не прекращают попыток прорвать оборону украинских войск.

Тем временем россияне снова атаковали Харьков и область, в результате чего есть погибшие и раненые, среди которых - дети.

Так, в результате вражеского удара по Харькову пять человек получили осколочные ранения, среди них - двое детей: 13 и 16 лет - легкие. Несколько частных домов были разрушены. Кроме того, в Волчанской общине погибла женщина, а еще пять человек получили ранения.

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