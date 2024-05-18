По словам Каи Каллас, "мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин".

Поддерживать Украину в достаточном объеме свободному миру мешает страх. Об этом в субботу, 18 мая, в ходе конференции по помощи Киеву заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает ERR.

"Нас в поддержке Украины сдерживает страх. Страны имеют разные страхи, будь то ядерный страх, страх эскалации, страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха", - сказала Каллас.

При этом она подчеркнула, что "мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее" и "должны поддерживать Украину столько, сколько нужно".

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"Это означает, что мы должны помочь Украине оттеснить Россию к ее границам. Мы должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец серых зон - это тот мир, который нужен Европе - это означает, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО", - заявила Каллас.

Помощь Запада Украине - последние новости

На днях глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс высказался по поводу помощи Киеву. По его словам, Великобритания не откажется от поддержки Украины.

Как сказал Шаппс, "мы предоставляем как военную помощь, так и моральную ясность, что для автократа всегда неприемлемо нападать на соседнюю демократическую страну".

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