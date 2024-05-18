Среди наибольших вызовов для инструкторов НАТО и США, которые работают с ВСУ, является изменение мышления, ведь украинское командование полагается на военную доктрину времен СССР.

В отчете Пентагона для Конгресса указано, что ВСУ показывают большую изобретательность. При этом там указано также, что на способность ВСУ влияет применение советской доктрины.

В отчете подчеркивается, что на качество и подготовку войска влияют затяжные бои, ограничения в ресурсах и технике, а также тактическая ситуация, передает Голос Америки. Инспектор Пентагона, который является автором отчета, отметил, что за первый квартал этого года ВСУ показали значительный профессионализм и новаторство в применении дронов для разведки и атак. В документе Пентагона сказано, что ВСУ применяет дроны в больших масштабах. Также созданы мобильные огневые группы для борьбы с иранскими беспилотниками, что также названо новацией.

Однако в некоторых сферах есть сложности, включая способность эффективно применять комбинированные виды оружия и использовать прорывы, говорится в отчете.

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Среди самых больших вызовов для инструкторов НАТО и США, которые работают с ВСУ, является изменение мышления, ведь, как указывают авторы отчета, украинское командование все еще полагается на доктрину ведения войны советских времен. В частности, речь идет о том, что штабы ВСУ организованы не на основе боевых функций и не поддерживают совместные боевые действия. Так, штабы показали ограниченную способность проводить операции на уровне выше бригадного.

Авторы отчета также отметили, что некоторые командующие ВСУ и подразделения перенимают философию на основе выполнения поставленных задач через децентрализацию, с упором на доверие, инициативу, делегирование решений и творчество, но затяжная война уменьшает качество войска.

ВСУ, как говорится в отчете, используют артиллерию и дальнобойное оружие скорее для ведения боев с врагом, чем для маневров и прорывов. Несколько попыток ВСУ осуществить прорыв не были успешными, указали авторы документа. Они отметили, что недостаток воздушных мощностей и инженерных возможностей еще больше ограничивают ВСУ. РФ имеет численное преимущество в артиллерии и дальнобойном оружии, что уменьшает способность ВСУ накопить боевые силы, а затяжная война и задержки с поставками оружия дали возможность оккупантам минировать участки и строить защитные укрепления.

Недостаток человеческого ресурса ограничивает возможность проводить ротацию, обеспечивать военным отдых и обучение, указали авторы. Средний возраст украинского военного превышает 40 лет. В отчете сказано, что снижение призывного возраста неоднозначно воспринимается в Украине, в частности из-за рисков для экономики. Однако снижение возраста мобилизации может позволить мобилизовать еще 50 тыс. человек, говорится в отчете.

Война в Украине: новости

Из-за систематических ударов по российской ПВО в Крыму россияне постепенно теряют способность прикрывать с воздуха свои объекты на оккупированном полуострове. Британские аналитики отметили, что за последние недели украинская армия совершила несколько успешных атак по объектам РФ в Крыму.

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