Тимочко отметил, что россияне пытались обойти Волчанск с флангов, однако бои на том направлении идут уже пятый день.

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Волчанск на Харьковщине. И бои за этот город будут продолжаться и дальше, поскольку враг рассчитывал захватить его как один из плацдармов

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, в районе Волчанска российские оккупационные войска пытались сработать на опережение, чтобы зайти вглубь украинской территории и укрепиться там для подхода своих основных сил.

"То есть, чтобы в начале создать плацдармы в районе населенных пунктов Волчанск, Липцы. Эта тактика понятна, поскольку на оперативном или стратегическом уровне захватчики пытались усилить Купянское направление с двух сторон", – пояснил он.

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Тимочко отметил, что россияне пытались обойти Волчанск с флангов, однако бои на том направлении идут уже пятый день. По словам военного, там продолжаются "линейные бои". В то же время российские ДРГ или спецгруппы не смогли просочиться в глубину украинской обороны.

"Кроме этого, враг пытается использовать авиацию, чтобы наносить удары по городу. Понимаем, что здесь уже не столько военный замысел, как попытки создать дополнительный информационный повод, демонстрируя свою жесткость и делая попытки, оттянуть наши резервы на это направление. По первому замыслу противник хотел понять, какие силы и средства мы имеем на этом направлении, насколько быстро можем реагировать и какова наша мощность. Бои за Волчанск будут продолжаться, потому что враг рассчитывал взять этот город как один из плацдармов. Но на сегодня даже передовые вражеские отряды, которые заходили в город, уничтожены", – констатировал Тимочко.

Война в Украине: ситуация на передовой

Ситуация на Бахмутском направлении очень сложная, но все усилия россиян по захвату города Часов Яр были напрасными. Как рассказал командир экипажа беспилотных летательных аппаратов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш, у врага достаточно большое количество резервов, поэтому противник не имеет никаких проблем с осуществлением постоянных штурмов.

Тем временем украинские защитники сбили очередной российский Су-25. Штурмовики "приземлили" воины 110-й бригады. Сейчас останки самолета "дотлевают в одной из донецких посадок".

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