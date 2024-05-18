Трагедия произошла после ссоры между мужчиной и мальчиком.

В Закарпатской области мужчина поджег 10-летнего сына своей сожительницы. Мальчик умер в больнице. Об этом сообщает областное управление полиции.

Происшествие произошло вечером 13 мая. В больницу был доставлен 10-летний житель села Серное Береговского района. По данным врачей, мальчик имел около 80% ожогов тела. В течение нескольких последующих дней медики пытались спасти жизнь ребенка, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как объяснили полицейским родные мальчика, во время сжигания травы ребенок случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество, что якобы и привело к трагическим последствиям. Проверяя обстоятельства происшествия, полицейские пришли к выводу, что это не был несчастный случай.

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"Выяснилось, что к происшествию причастен 33-летний сожитель матери пострадавшего мальчика. Установлено, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил именно он. Это произошло после того, как между взрослым и ребенком возникла ссора", - говорят в полиции.

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Сейчас мужчина арестован без возможности внесения залога. Указанная статья предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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