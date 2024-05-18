Встреча западных партнеров Украины пройдет онлайн.

Министр обороны США Ллойд Остин назвал дату нового заседания в формате "Рамштайн".

Контактная группа по обороне Украины под руководством главы Пентагона США Ллойда Остинаиглавы Объединенных штабов США генералаЧарльзаБрауна встретится 20 мая в онлайн режиме, передает Голос Америки. В заседании группы, которую союзники Украины основали в апреле 2023 года, примут участие представители почти 50 стран, говорится в сообщении Пентагона.

Страны "обсудят войну РФ в Украине и продолжат тесное сотрудничество международного сообщества, чтобы предоставить украинскому народу необходимые средства для защиты своей территории", отметили в Минобороны США.

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Предыдущее заседание "Рамштайн"

Союзники по группе в формате "Рамштайн" обязались предоставить Украине помощь на сумму $95 млрд, заявил Остин на прошлом заседании группы. Чтобы ускорить оказание помощи, контактная группа создала 8 коалиций, которые занимаются организацией поставок отдельных видов оружия. В частности, действуют самолетная, дроновая коалиции, коалиции по обеспечению ПВО, артиллерии, боеприпасов, танков, кораблей и систем разминирования.

Помощь США Украине

15 мая США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму $2 млрд. Деньги будут направлены на развитие оборонного производства для потребностей Украины. Это уже третий пакет помощи после того, как Конгресс в конце апреля принял закон о помощи Украине на сумму почти $60 млрд.

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