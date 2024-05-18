Во время первых попыток наступать враг использовал 2 полка в направлении Липцев и Волчанска, отметил Коваленко.

Российские оккупационные войска уже несколько дней наступают в Харьковской области. Сейчас враг использует группу войск "Запад", рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В эфире "24 канала" он отметил, что россияне продвинулись на территории Харьковской области примерно до 10 километров. По его словам, во время первых попыток наступать враг использовал 2 полка в направлении Липцев и Волчанска.

"Если сравнить результат с базовым функционалом полка в наступлении за сутки и за неделю, это примерно в семь раз худший показатель продвижения", добавил Коваленко.

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При этом он отметил, что враг также может использовать ресурс групп войск "Запад" и "Центр", которые дислоцируются на Луганщине и участвуют в боях на Лимано-Купянском направлении.

"Если они не будут иметь достаточной поддержки в личном составе и в технике, то они не смогут, например, продолжать штурмовые действия в Волчанске или начать штурмовые действия в городских условиях населенного пункта Липцы", – констатировал Коваленко.

Наступление на Харьковщине: последние новости

Украинские военные нанесли мощный авиаудар по зданию центральной больницы в Волчанске, что на Харьковщине. Его заняли российские оккупационные войска.

Военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что бои за этот город будут продолжаться и дальше, поскольку враг рассчитывал захватить его как один из плацдармов. По его словам, россияне пытались обойти Волчанск с флангов, однако бои на том направлении идут уже пятый день.

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