Завтра 19 мая отключать свет как для промышленности, так и для обычных потребителей планируют только в Харьковской и Полтавской областях.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". "В течение суток 19 мая возможны аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на Полтавщине и Харьковщине", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что отключения будут связаны с аварийно-восстановительными работами на энергообъектах, которые пострадали от вражеских обстрелов 18 мая.
"В других областях ограничений не прогнозируются", - заверили в "Укрэнерго".
Отключения электроэнергии в Украине
Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что в Украине существует проблема с производством электроэнергии.
В компании-поставщике электроэнергии YASNO также рассказали, что в энергосистеме не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления.
16 мая советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что из-за ракетных обстрелов энергетическая система подверглась масштабным разрушениям, поэтому ограничения могут продлиться до конца лета.