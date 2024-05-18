В компании порадовали украинцев, заявив, что электричество будут отключать только в двух областях.

Завтра 19 мая отключать свет как для промышленности, так и для обычных потребителей планируют только в Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". "В течение суток 19 мая возможны аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на Полтавщине и Харьковщине", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что отключения будут связаны с аварийно-восстановительными работами на энергообъектах, которые пострадали от вражеских обстрелов 18 мая.

Видео дня

"В других областях ограничений не прогнозируются", - заверили в "Укрэнерго".

Отключения электроэнергии в Украине

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук объяснил, что в Украине существует проблема с производством электроэнергии.

В компании-поставщике электроэнергии YASNO также рассказали, что в энергосистеме не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления.

16 мая советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что из-за ракетных обстрелов энергетическая система подверглась масштабным разрушениям, поэтому ограничения могут продлиться до конца лета.

Вас также могут заинтересовать новости: