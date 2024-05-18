На фронте погиб пилот Денис Василюк / коллаж УНИАН, фото УНИАН, 831 бригада тактической авиации

Во время выполнения боевого задания погиб пилот, начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации подполковник Денис Василюк. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Бесстрашный и несокрушимый. Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека. На днях, во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба – первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк", – говорится в сообщении.

Погиб пилот Денис Василюк / фото 831 бригада тактической авиации

Отмечается, что пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины Денис Василюк был настоящим профессионалом своего дела.

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"С начала полномасштабного вторжения московитов совершил десятки боевых вылетов и является полным кавалером ордена "За мужество". Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо...", – добавили в бригаде.

Гибель украинских пилотов

7 февраля во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов.

В начале января 2024 года стало известно о гибели украинского пилота боевого самолета МиГ-29 Владислава Залистовского с позывным "Blue Helmet". Защитнику неба было 23 года.

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