Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции и запустил флешмоб (видео)

Сегодня Конституции Украины исполняется 23 года.

В Украине ежегодно 28 июня празднуют государственный праздник – День Конституции.

Именно в этот день, 1996 года, Верховная Рада утвердила украинскую Конституцию. Ее рассматривали 23 часа подряд целую ночь с 27 на 28 июня и утром того дня 315 депутатов проголосовали "за".

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Стоит отметить, что праздник Дня Конституции не введен указом президента или Верховной Рады – это единственный государственный праздник, который непосредственно закреплен в Конституции в статье 161.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и запустил флешмоб #мояулюбленастаття.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Недавно на Книжном арсенале журналисты у меня спросили: „Как думаете, какую книгу должен прочитать каждый украинец?“ Ответ был очевиден — это Конституция Украины. Я хочу, чтобы мы любили День Конституции не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки, поэтому давайте все себе пообещаем — знать нашу Конституцию, а главное — соблюдать и уважать», — сказал он.

Зеленский также запустил флешмоб и призвал украинцев записать видео, на котором они будут рассказывать про любимую статью Конституции.

При этом, президент в шутку отметил, что народные депутаты могут не принимать участие в флешмобе, поскольку их любимая статья - 80 О неприкосновенности.

Сам он процитировал третью статью Конституции, в которой говорится, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.

«Присоединяйся к флешмобу. Хэштег - #мояулюбленастаття. Присоединяйтесь все желающие», - добавил президент.

Зеленский также рассказал об инициативе создания «Конституции для самых маленьких», предложенной издательской группой «Основа».

«Думаю, это очень классно - сделать Конституцию для детей, которая будет им действительно интересной», - добавил президент.