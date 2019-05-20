Отмена неприкосновенности и возобновление наказания за незаконное обогащение: Зеленский потребовал от Рады новых законов

Также президент Владимир Зеленский попросил парламентариев принять «многострадальный» Избирательный кодекс.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность, возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение и принять Избирательный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

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«Украинцы хотят не слов, а действий, поэтому, уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, мы будем с вами работать», - отметил он.

Зеленский попросил парламентариев принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, «многострадальный» Избирательный кодекс, в котором предусмотреть проведение выборов по открытым избирательным спискам.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого состава и досрочные парламентские выборы.