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Отмена неприкосновенности и возобновление наказания за незаконное обогащение: Зеленский потребовал от Рады новых законов

11:44, 20 мая 2019
Политика
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Зеленский призвал нардепов перейти от слов к действиям / facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов снять с себя неприкосновенность, возобновить уголовную ответственность за незаконное обогащение и принять Избирательный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

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«Украинцы хотят не слов, а действий, поэтому, уважаемые депутаты, вы сами назначили инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринки не будет, мы будем с вами работать», - отметил он.

Зеленский попросил парламентариев принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, «многострадальный» Избирательный кодекс, в котором предусмотреть проведение выборов по открытым избирательным спискам.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу после инаугурации анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого состава и досрочные парламентские выборы.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #Верховная Рада#неприкосновенность#Владимир Зеленский#незаконное обогащение