Путин просчитался, ожидая раскола между востоком и западом Украины - историк

Об этом написал в блоге на сайте издания Новое Время известный украинский историк, член комиссии конкурса на должность главы НАБ Ярослав Грицак.

По его мнению, как советские, так и российские (и даже украинские) политики недооценивали и недооценивают единство украинского народа.

"Социология показывает: если повторить референдум 1991-го, результат будет тот же. Большинство жителей Украины в большинстве регионов упорно хотят жить в независимом украинском государстве, вне зависимости от того, кто в Киеве у власти, а также от того, полон или пуст их желудок. Тем самым они подтверждают, что являются нацией. Буквально. На ежедневном референдуме", - пишет Грицак.

Он напомнил, что по результатам исследований, самый высокий уровень поддержки военных действий против сепаратистов наблюдается не в Западной Украине, а в Днепропетровской и Запорожской областях.

Читайте такжеВ 2014 году Украина выиграла первый раунд войны – Грицак"Если бы американский социолог Сэмюэл Хантингтон дожил до наших дней и готовил новое издание «Столкновения цивилизаций», ему пришлось бы переделать свою знаменитую карту Украины. Теперь главная линия цивилизационного раскола проходит не между украиноязычной Западной и русскоязычной Восточной Украиной, а между двумя русскоязычными областями - Днепропетровской и Донецкой", - заявил историк.

Также он считает важным с точки образования нации фактор "жидобандеровцев".

"Добровольное отождествление евреев с местной нацией считается одним из наиболее надежных показателей того, что формирование нации преодолело точку невозврата. В Украине, фигурирующей в еврейской исторической памяти как земля погромов и антиеврейского насилия, это особенно важно. Прошлое не мешает евреям считать себя политическими украинцами здесь и сейчас", - написал Грицак.

Все эти факторы, по его мнению, свидетельствуют о том, что "нация еще себя покажет", особенно если те, кто называют себя ее элитой, "перестанут блуждать в потемках и предложат Украине новую и четкую стратегию развития".