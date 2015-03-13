Украина обратилась в ООН с официальным запросом на введение миротворцев
Украина обратилась в ООН с официальным запросом на введение миротворческого контингента на Донбасс.
Об этом заявил директор информационного департамента Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает Associated Press.
Согласно сообщению, Перебийнис отметил, что состав и объем предлагаемой миссии будут согласованы в ходе консультаций с ООН.
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Он также уточнил, что предварительно заявка была отправлена генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, при этом добавив, что еще одна будет направлена в организацию после одобрения предложения Верховной Радой Украины.
Как сообщал УНИАН, 2 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейскому союзу относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".