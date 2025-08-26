Лариса Козовая

Подводная лодка "Пермь" базируется на севере России.

Новейшие атомные субмарины РФ являются носителями трех типов ракет - "Калибров", "Цирконов" и "Ониксов", но пока Москве не удается выполнить планы строительства в полном объеме.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко.

"Сейчас действительно у них уже есть пять построенных таких подводных лодок, четыре еще строятся и две лодки они планируют строить. Но хочу сказать, что в начале всей программы они планировали построить аж тридцать таких лодок. То есть, в принципе, не все так, как мы скажем, хорошо", - сказал Рыженко.

Видео дня

По его словам, К-572 "Пермь" - российская многоцелевая атомная подводная лодка 4-го поколения (корабль проекта 885М "Ясень-М") - была спущена на воду 27 марта 2025 года и сейчас находится в городе Владивосток, где базируется Тихоокеанский флот РФ. Тогда, как отметил специалист, был представлен новый атомный реактор, который может работать 25-30 лет без перезагрузки. Ранее, как пояснил эксперт, все советские, российские подводные лодки через 3-4 года требовали перезагрузки.

"Пермь" имеет на борту минно-торпедное торпедное вооружение (10 аппаратов) и оснащена 8 шахтами для крылатых ракет, в каждой шахте может быть 4 или 5 ракет, отмечает Рыженко. В частности, это ракеты "Калибр", "Циркон" и "Оникс".

Ситуация в Черном море

Как писал УНИАН, капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко ранее рассказал, что на территории временно оккупированного Крыма до сих пор находятся основные подразделения россиян, которые все еще блокируют судоходство в Черном море.

По его словам, если любое гражданское судно, например, будет идти из пролива Босфор на Одессу, оккупанты нанесут по нему удар авиацией, ракетами из берегового комплекса или привлекут для этого свои корабли, которые остаются в Севастополе. По его информации, на полуострове сейчас есть ракетные катера такого типа как "Ивановец", который два года назад уничтожил украинский корвет "Тернополь". Впоследствии Силы обороны Украины "отплатили" врагу - отправили на дно "Ивановец".

