Одну из главных ролей в шоу сыграет звезда "Йеллоустоуна" Коул Хаузер.

Netflix получил права на производство нового сериала американского сценариста и писателя Ника Пиццолатто, который известен благодаря проектам "Настоящий детектив" и "Великолепная семерка". Главную роль сыграет оскароносный Мэттью Макконахи.

Для Пиццолатто и Макконахи новый проект станет определенным моментом воссоединения, ведь вместе они сотрудничали над созданием "Настоящего детектива". Это уже не первая попытка дуэта вернуться к совместной работе. Ранее планировалось производство сериала Redeemer от студии FX, однако он так и не получил развития.

Что касается нового проекта Netflix, то уже объявлено, что к команде присоединится звезда "Йеллоустоуна" и "Форсажа" Коул Хаузер.

Детали сюжета пока не разглашаются. Как сообщает Variety, Netflix отказался комментировать новый сериал. Пока известна лишь одна деталь из сценария: Макконахи и Хаузер будут исполнять роли братьев.

Очевидно, что премьера состоится на стриминговом сервисе Netflix, однако, точные даты выхода эпизодов создатели еще держат в тайне. Также не разглашается и название будущего проекта.

