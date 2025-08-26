Россияне переключают свое внимание непосредственно на Покровск.

Российское военное командование отказалось от попыток использовать прорыв в направлении Доброполья, и переключилось на другие направления.

Как пишут аналитики Института изучения войны, недавние украинские продвижения в зоне прорыва указывают на то, что тактика инфильтрации российских войск провалилась, и оккупанты не смогли создать прочных позиций в зоне прорыва.

Кароме того, аналитики отмечают, что российские военные блогеры в последние дни значительно сократили сообщения о прорыве в районе Доброполья и переключились на освещение активности к северу, востоку и юго-западу от Покровска.

Видео дня

"Это еще раз свидетельствует о том, что российским войскам не удалось закрепиться и развить прорыв, и они переключают свое внимание непосредственно на Покровск", - отмечают в ISW.

Как объясняют аналитики, российская тактика просачивания и низкая плотность живой силы вдоль фронта в направлении Покровска позволили российским войскам временно совершить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья, но неспособность России наладить логистику для поддержки и усиления передовых подразделений, действующих в зоне прорыва, ухудшила способность России расширять и развивать прорыв.

Ситуация на фронте

Несколько дней назад спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что выступление россиян возле Доброполья на Покровском направлении "срезано", остатки врага зачищаются. По его словам, наступление россиян и прорыв украинской обороны вблизи Доброполья стал возможным благодаря значительному преимуществу россиян в личном составе. Хотя ситуацию удалось стабилизировать, она остается хрупкой, отметил Трегубов. По его информации, теперь россияне пытаются развивать наступление восточнее - в сторону Константиновки.

Впоследствии главком Александр Сырский подтвердил, что на Покровском направлении от российских оккупантов зачищено 6 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: