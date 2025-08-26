После смерти мужа певица сама воспитывает сына и старается не обсуждать личную жизнь.

Известная украинская певица Тина Кароль на фоне слухов о возможном романе с 30-летним бизнесменом Юрием Арошидзе намекнула, занято ли ее сердце сейчас.

"К сожалению, успешность человека - это одиночество. За результатами на пьедестале идет кропотливая работа. У тебя особо нет времени где-то погулять... Летом мы сделали очень много коллабораций и треков", - поделилась певица в комментарии для программы "Сніданок з 1+1".

Хотя ее график, наполненный творческими и благотворительными делами, очень плотный, певица все же находит время, чтобы встречаться с 16-летним сыном Вениамином. Он с семи лет учится в Лондоне.

"Самая важная встреча, которую я ждала, - это встреча с сыном, мы увиделись. У нас такая семейная идиллия", - поделилась она.

Как известно, после смерти мужа, продюсера Евгения Огира, певица сама воспитывает сына и старается не обсуждать свою личную жизнь публично.

Напомним, ранее в апреле, в 12 годовщину его смерти, Тина Кароль откровенно признавалась, что только сейчас готова "заглянуть в глаза другого мужчины", намекнув на свою открытость к новым отношениям.

