Он снимался в "Игре Престолов" и фильме Кристофера Нолана "Тенет".

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, пополнил еще один российский актер и телеведущий - 44-летний Юрий Колокольников.

Соответствующий приказ от 21 августа 2025 года опубликован Министерством культуры и стратегических коммуникаций. В документе отмечается, что решение приняли на основании обращения Службы безопасности Украины от 20 августа:

"Актер театра и кино, телевидения, кинорежиссер и кинопродюсер, ведущий телеканала "ТНТ", который популяризирует кремлевскую пропаганду и участвовал в пропагандистских фильмах, финансируемых из государственного бюджета РФ".

Что известно о Колокольникова

Российский актер родился 15 декабря 1980 года в Москве, имеет двойное гражданство России и Канады.

Видео дня

Он активно снимается как в российском, так и международном кинематографе. Среди его самых известных зарубежных ролей - Стир в "Game of Thrones", Геннадий Быстров в "The Americans", беларуский наемник Иван в "The Hitman's Bodyguard", агент Олег в "Hunter Killer" и Волков в "Tenet" Кристофера Нолана.

В российском кинематографе Колокольников известен ролями в исторических и современных картинах: "В августе 44-го...", "Статский советник", "Печорин. Герой нашего времени", "Бесы", "Распутин", "На море!", "Счастливый конец", "Мама дорогая!".

В фантастической ленте "Пираты галактики Барракуда" (2024) производство было поддержано Министерством культуры РФ. Другой проект - сериал "Полдень" (2025), экранизация произведений братьев Стругацких, получил поддержку Института развития интернета (ИРИ) и платформ Kion и Okko.

Вас также могут заинтересовать новости: