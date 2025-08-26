"Фламинго" не производят на каком-то конкретном одном заводе. Произведенные компоненты могут собирать в разных местах непосредственно перед пуском по вражеской цели.

По меньшей мере треть запущенных крылатых ракет "Фламинго" может попадать в цель в глубоком тылу России.

Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире на Radio NV.

В частности, у эксперта спросили, согласен ли он с утверждением, что централизованного завода по производству крылатых ракет "Фламинго" может не существовать, а компоненты производятся в скрытых местах и собираются чуть ли не на точке пуска.

"Почти на 100%. Вряд ли такая ракета как "Фламинго" собирается на каком-то отдельном заводе. Конечно, она состоит из различных компонентов. Это двигатель, и уверен, их отдельно делают. На отдельных, может на нескольких предприятиях. Корпус можно изготавливать где угодно. И наиболее сложная вещь - это головка самонаведения. Я не уверен, что она производится непосредственно на территории Украины. Это могут быть наши соседние страны", - отметил Гетьман.

Он отметил, что недавно распространялась информация о производстве определенного дальнобойного вооружения в Литве. По крайней мере, там может производиться часть компонентов ракеты.

"А собираться она может действительно в разных городах. Могут быть цеха, где она собирается, непосредственно перед пуском. Вполне возможно, что во время войны именно так и делается, а не на одном заводе", - добавил эксперт.

В то же время, по его мнению, на одном заводе собирать ракету было бы проще.

Кроме того, Гетьман ответил на вопрос, можно ли подавить сигнал ракеты во время полета с помощью средств РЭБ.

Эксперт отметил, что средства радиоэлектронной борьбы борются с внешним управлением любого вооружения - ракет, дронов и тому подобное. Этот внешний сигнал управления можно заглушить. Он привел пример, что дроны на оптоволокне стали распространенными, потому что невозможно перехватить сигнал, который идет через оптоволокно.

При этом, если ракета летит по инерционной системе наведения - заранее определенной программе (заложенному маршруту полета), то никакая РЭБ повлиять не способна.

"РЭБ портит сигнал, который идет снаружи... Если летит по инерционной системе наведения, то никакой РЭБ не способен повлиять", - подчеркнул Гетьман.

В то же время, он объяснил, зачем на подлете ракеты к наземной цели уже включается система GPRS - система более точного наведения.

"Ракета сама долетит, но пока она летит большое расстояние, перепад давления, перепад температуры, - ракета может отклониться от курса, может быть не такой точной, как бы хотелось, вероятное круговое отклонение может быть более 20 метров, и когда включается система донаведения для попадания в цель, теоретически ее можно заглушить, практически - может какую-то ракету заглушат, какую-то не заглушат. Мы же понимаем, что 100% ракет не долетает до цели. Есть определенный коэффициент потерь. Мы этот коэффициент учитываем, какую-то они перехватят. Но говорить, что они смогут постоянно защититься на 100%, нет", - сообщил Гетьман.

По его убеждению, если треть запущенных ракет попадет в цель, это будет ожидаемым результатом.

"Фламинго" - главные новости об украинской ракете

Как сообщал УНИАН, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в начале 2026 года должно быть запущено массовое производство украинских ракет "Фламинго".

Украинский фотограф Ефрем Лукацкий в социальной сети Facebook продемонстрировал ракету "Фламинго" на фото и сделал сообщение, что эти ракеты уже в серийном производстве.

