'Выпусти Силу на волю!': в книжном магазине 'Сенс' состоялась презентация романа Ольги Навроцкой

25 августа в книжном магазине "Сенс" состоялась презентация первой части литературной саги Оли Навроцкой "Хорт. Первый характерник". Это стало началом новой украинской фэнтези-вселенной "Хроники Силы", созданной в соавторстве с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым.

Спрос на роман оказался настолько высоким, что уже на старте продаж в издательстве КСД приняли решение увеличить первый тираж до 10 000 экземпляров.

"Выпусти Силу на волю!" - этим призывом авторы обратились к читателям, ведь уверены: украинская сила живет в каждом. Книга "Хорт. Первый характерник" уже доступна во всех книжных магазинах страны. Дата выхода выбрана неслучайно, накануне Дня Независимости. Как подчеркивает команда: "Эта дата - символ нашей личности и национальной независимости, которую не празднуют - а ее усиливают".

Сюжет первой части разворачивается вокруг парня-сироты, который открывает свои корни и становится первым казаком-характерником, объединяя богов и мифических существ, чтобы остановить тьму, надвигающуюся с Северо-Востока.

Это история, которая переосмысливает современность на языке фэнтези: здесь встречаются легенды об украинских богах, исторические фигуры, узнаваемые события и остроумный юмор.

События романа разворачиваются в 12 реальных Местах Силы - от Лысой Горы до Каменного Села. Эти пространства, мифы и легенды оживают, позволяя узнать себя и современную Украину.

"Хроники Силы" созданы, чтобы рассказать миру, кто такие украинцы и откуда происходит наша сила. Это попытка оживить память о предках, превратить ее в современный эпос и передать следующим поколениям.

"Главный герой книги Хорт ассоциируется у меня со всеми украинскими защитниками, которые хоть и не стремились воевать, но вынуждены защищать Украину и весь мир от извечной тьмы. Для меня это украинский парень, который хотел жить обычной жизнью, но был вынужден стать героем. Мы это видим каждый день", - рассказывает Ольга Навроцкая.

Идея саги родилась еще в 2018 году, а написать книгу удалось всего за три месяца. Главный герой частично вдохновлен музыкантом Фаготом, который посетил презентацию и прочитал гостям первую главу.

"По сюжету темные и светлые боги должны объединиться, чтобы совместными усилиями побороть зло. И когда мы видим, как вокруг нас объединяется команда, друзья и партнеры, мы чувствуем себя с Аланом Бадоевым Хортом и Рахманкой, которые идут по Местам Силы, чтобы создать смысловой проект от души", - добавила Навроцкая.

Авторы сразу дали понять масштабность замысла. Впереди продолжение истории, комикс, запланированный к выходу в 2026 году, компьютерная игра и художественный фильм по мотивам романа.

"Следите за проектом - уже через месяц нас ждет событие, которое удивит всех поклонников истории о Хорте. Вселенная расширится еще больше", - заинтриговал Алан Бадоев.

По его словам, уже готов и драфт сценария первой серии художественного фильма.

А уже на следующей неделе Ольга и Алан Бадоев отправляются во всеукраинский тур с презентацией фэнтези-романа "Хорт. Первый характерник". Читателей ждут встречи в разных городах страны, теплые и откровенные беседы с создателями вселенной "Хроники силы" и погружение в новый украинский фэнтези-мир.

Проект реализован при поддержке УКФ, генеральных партнеров Mastercard и Ощадбанка, а также генерального медиапартнера 1+1 media и телеканала "1+1 Украина".

Даты тура:

Харьков - 3 сентября

Полтава - 4 сентября

Днепр - 5 сентября

Одесса - 7 сентября

Львов - 10 сентября

Ивано-Франковск - 11 сентября

Тернополь - 13 сентября

