Он радуется, что в сериале покажут моменты, которые не смогли вместить в фильмы.

Известный режиссер Крис Коламбус, который в свое время запустил кинофраншизу "Гарри Поттер", не имеет желания участвовать в телевизионном перезапуске от HBO.

"Нет, я уже это сделал, вы видели мою версию. В мире Поттера для меня больше ничего не осталось", - сказал он в разговоре с Variety во время промо-тура нового проекта Netflix "Клуб убийств по четвергам".

В то же время Коламбус не выступает против сериала. Хотя недавно он критиковал идею ремейка "Один дома", режиссер вполне одобряет возвращение в мир магии и даже признается, что немного завидует авторам. По его словам, формат сериала позволит показать детали, которые невозможно было вместить в фильмы. Среди них - Полтергейст Пивз и сцены из первых книг, которые остались за кадром.

Коламбус вспомнил и "дежа вю", когда увидел фото со съемок нового сериала, где Ник Фрост играет Хагрида, а молодой актер Доминик Маклафлин - Гарри Поттера. "Это было именно там, где мы снимали 20 лет назад", - отметил он.

Режиссер также поделился гордостью за Даниэла Рэдклиффа, который, по его мнению, вырос талантливым и самодостаточным актером. Зато относительно скандалов вокруг Дж. К. Роулинг он высказался сдержанно:

"Я считаю важным иногда отделять художника от искусства. То, что произошло, печально. Я с ней не согласен, но мне очень жаль".

Сериал о Гарри Поттере

Разработку сериала инициировали в 2023 году, а весной этого года стало известно, что Дж. К. Роулинг привлечена как исполнительный продюсер проекта.

Съемки сериала начались в июле 2025 года на студии Leavesden, где снимали и оригинальную кинофраншизу. Первая фотосессия с участием Доминика Маклафлина в образе Гарри и Ника Фроста как Хагрида привлекла внимание фанатов.

Сериал должен выйти на HBO примерно в 2027 году, первый сезон будет насчитывать 8 эпизодов. Проект обещает кардинально расширить мир Поттера, добавив сюжетные линии и персонажей, которые не помещались в кино.

