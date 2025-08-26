Ведущая показала, как гуляет с 2-месячным сыном.

Популярная украинская телеведущая и инфлюенсер Леся Никитюк выложила новую фотографию со своим маленьким сыном. Она показала, как прогуливается с младенцем по улицам Киева.

Леся поделилась трогательным моментом со своими подписчиками. В stories в Instagram она опубликовала селфи с коляской.

На снимке видно, как звезда в удобном спортивном костюме и кроссовках вывела малыша на прогулку в современной светлой коляске. Телеведущая сфотографировала свое отражение в стеклянной двери, оставив интригу - самого мальчика она до сих пор не показала.

Никитюк продолжает делиться моментами материнства, но при этом оберегает своего первенца от публичности. Она показывает атмосферу прогулок и будни с малышом, однако внимательно следит, чтобы лицо сына оставалось за кадром.

Вместе с тем звезда фильма "Собачки" показала и свою вечернюю рутину. В частности на фото, которое она опубликовала ранее, видно, как молодая мама готовится купать своего сына в маленькой ванночке.

Стоит отметить, что первенцу Леси Никитюк исполнилось 2 месяца. Звезда стала впервые мамой в июне этого года. У нее родился сын от военнослужащего Дмитрия Бабчука, с которым она помолвлена.

