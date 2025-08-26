Будут отдельные места для плавания на спортивных судах и водных мотоциклах.

В Киеве планируют ввести правила движения на воде для скутеров и каяков. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

"Обращаются киевляне с вопросами: а как так, почему на воде рядом плавают на каяках и гоняют на водных скутерах? В прибрежной полосе опасные плавсредства, а на берегу - детки. Почему за это никого не наказывают? Это травмоопасно и это неуважение к киевлянам", - отметил он.

По словам Ткаченко, после соответствующего анализа оказалось, что местных правил в Киеве просто нет. "Требование утвердить их было еще с августа 2022 года. В других регионах утвердили три года назад. А в Киеве - или проспали, или не захотели. Теперь мы наработали правила для Киева, согласовали их с Администрацией судоходства и сегодня я их подписал. Текст распоряжения впоследствии появится на официальном портале Киева", - отметил глава КГВА.

Он уточнил, что будут отдельные места для плавания на спортивных судах, водных мотоциклах и других средств для развлечений на воде, и составляющая безопасности будет в приоритете. Нарушителей же полиция будет привлекать к ответственности.

Как сообщал УНИАН, известный в столице ретро-трамвай М2-М "1892" вернулся на исторический Подол и готов к экскурсионным поездкам по маршруту: "Контрактовая площадь - площадь Тараса Шевченко" и в обратном направлении.

Ретро-вагон можно использовать для праздничных поездок и культурных инициатив жителей и гостей столицы.

Специалисты Дарницкого депо выполняли реставрационные работы - восстановили ходовую часть, отремонтировали трамвайную тележку и выполнили отдельные работы по отделке салона.

