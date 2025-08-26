Время проявить силу духа и выдержку.

С 26 августа 2025 года три знака Зодиака столкнутся с испытаниями. В целом Трин Венеры и Нептуна подарит большинству ощущение гармонии и легкости, но некоторым предстоит пережить трудности, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эти ситуации не станут непреодолимыми, скорее наоборот - они помогут доказать себе, что вы способны справляться с вызовами. Главное - довериться интуиции, сохранять внутреннюю опору и не позволять внешним обстоятельствам диктовать ваши решения. Этот период словно приглашает подняться над сомнениями и стать сильнее.

Телец

Ваша планета-управитель Венера формирует трин с Нептуном, и это придает периоду особое очарование. Но вместе с этим вокруг вас могут появляться отвлекающие соблазны. Телец, у вас достаточно силы воли и самодисциплины, чтобы сказать "нет" даже самым заманчивым предложениям. Вас могут тянуть к удовольствиям или развлечениям, но именно умение вовремя остановиться позволит вам сохранить баланс. Здесь проявляется ваша практичность: вы заранее анализируете последствия, чтобы не потерять контроль в будущем.

Близнецы

Для вас соединение Венеры и Нептуна приносит вдохновение и открывает дорогу к более глубоким связям. Но вместе с этим возрастает риск поверить в иллюзию или упустить детали. Вам могут предложить что-то, что выглядит слишком заманчиво, чтобы быть правдой. Важно остановиться, все тщательно взвесить и посмотреть, что стоит за красивыми словами. Не позволяйте мягкой энергии Нептуна увести вас в сторону. Слушайте внутренний голос, но подтверждайте его фактами. Ваше испытание - научиться отличать истинное от иллюзии.

Весы

Энергия Венеры в тригоне с Нептуном словно наделяет вас особой притягательностью и внутренним шармом. Вы можете чувствовать себя уверенно и легко. Однако за этой легкостью скрывается вызов: важно не поддаться иллюзии всемогущества. Период потребует от вас большей трезвости и сосредоточенности. Возможно, придется доказать, что вы умеете контролировать себя, а не полагаться только на харизму и вдохновение. Финал обещает быть светлым, но путь к нему окажется не совсем простым. Главное - помнить, что небольшие усилия принесут долгожданное облегчение.

