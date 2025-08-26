Существует способ сделать яичницу мягкой и кремовой. Для этого даже не нужно молоко.

Омлет - одно из самых популярных блюд для завтрака по всему миру. Однако, как отмечает старший менеджер по разработке рецептов HelloFresh Мими Морли, многие совершают ошибку, добавляя молоко. По её словам, этот ингредиент делает блюдо "резиновым и невкусным".

Как пишет Express, эксперт рекомендует использовать много масла, соль и перец, но полностью отказаться от молока.

"Яйца нужно готовить на слабом огне, постоянно помешивая. Снимайте сковороду с плиты чуть раньше, ведь они дойдут до готовности сами. Пережаренные яйца теряют вкус", - советует Мими.

Она подчёркнула, что яйца всегда должны готовиться последними: "Заранее приготовьте хлеб, бекон или другие продукты, а яичнице уделите максимум внимания".

Кроме того, Морли поделилась секретами приготовления идеальных яиц-пашот. Главный совет - использовать максимально свежие яйца. Если это возможно, лучше покупать их прямо у фермеров или в проверенных магазинах.

"Вода должна слегка кипеть, но не бурлить. В глубокой кастрюле сделайте воронку, добавьте ложку уксуса, и только потом опускайте яйцо". Чтобы яйцо не расплылось, она рекомендует сначала разбить яйцо в маленькую миску, а затем аккуратно перелить его в воду.

Таким образом, по мнению Мими Морли, секрет вкусных яиц заключается не в добавках вроде молока, а в правильной технике приготовления и внимательности на кухне.

