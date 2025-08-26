Маск уверен, что Apple, заключив эксклюзивное соглашение с OpenAI, сознательно ограничивает продвижение других ИИ-приложений.

Глава X, Tesla, xAI и других компаний Илон Маск подала в суд на Apple и OpenAI, обвинив их в сговоре и препятствовании развитию конкурентов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Reuters.

По версии Маска, Apple и OpenAI фактически "заблокировали рынок", мешая появлению новых игроков, таких как X и xAI. В иске утверждается, что Apple намеренно ограничивает видимость приложений X и Grok и понижает их позиции в рейтингах из-за эксклюзивного сотрудничества с OpenAI.

"Если бы не эксклюзивная договоренность Apple с OpenAI, компания не имела бы причин игнорировать другие ИИ-продукты в своем магазине приложений", – выдержка из иска.

Хотя Apple действительно интегрировала ChatGPT в свои устройства, пока не очевидно, идет ли речь о нарушении антимонопольного законодательства. Тем более что другие ИИ-сервисы ранее поднимались на вершину рейтинга. Например, приложение DeepSeek было первым в App Store в январе этого года.

Глава OpenAI Сэм Альтман в ответ на обвинения иронично заметил, что такие заявления выглядят странно, учитывая "репутацию самого Маска", который, по словам Альтмана, не раз вмешивался в работу алгоритмов соцсети, чтобы продвигать собственные публикации и ограничивать конкурентов.

Стоит отметить, что иск был подан в северный округ Техаса, известный своей лояльностью к Маску. Это не первый случай, когда он выбирает именно этот суд для разбирательств, что некоторые называют "судебным шопингом".

Ранее в этом месяце "самый умный ИИ" Илона Маска стал бесплатным для всех пользователей. По словам авторов, Grok 4 думает "на уровне ученого", отвечает быстрее ChatGPT, а также создает готовые игры всего по одному промпту.

Меж тем глава OpenAI обеспокоен, что люди доверяют свои самые важные жизненные решения ChatGPT. Чат-бот заменил людям терапевтов и лайф-коучей.

