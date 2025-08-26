Это горе побудило ее заняться благотворительностью.

Княгиня Монако Шарлен рассказала о личной трагедии, которая до сих пор болит ее сердцу и стала толчком к многолетней борьбе с проблемой утоплений.

Как пишет monaco life, на фоне шокирующей статистики во Франции (702 случая утопления с начала лета, среди которых 193 завершились смертью), принцесса обратилась к общественности, назвав ситуацию "чрезвычайной угрозой для нации". В интервью Ouest-France она напомнила о трагедии своего детства:

"Когда я была ребенком, мой двоюродный брат Ричард утонул в реке. Ему было всего пять лет. Это стало настоящим ударом для всей семьи. Я убеждена, что такая боль никогда не проходит".

Именно эта потеря, соединенная с ее профессиональным спортивным опытом, побудила Шарлен в 2012 году создать Фонд, главной целью которого стало обучение детей плаванию и повышение безопасности на воде.

"Вода может дарить радость, но в то же время она безжалостна. Даже опытные пловцы не застрахованы от опасности. Дети же могут утонуть буквально за секунды, и это часто происходит тихо, без криков или брызг", - подчеркнула она.

Сейчас программы Фонда действуют в более чем 45 странах мира. Княгиня подчеркнула, что для нее это не просто социальный проект, а личная миссия, рожденная из боли утраты:

"Ни одна семья не должна переживать такого горя, которое пережила моя. Я использую свой опыт, чтобы спасать других".

Что известно о принцессе Шарлен

Шарлен Линет Виттсток - княгиня Монако, жена князя Альбера II, бывшая южноафриканская спортсменка и участница Олимпийских игр по плаванию. В составе национальной сборной Южной Африки выступала на международных турнирах, а в 2000 году участвовала в Олимпийских играх в Сиднее.

Именно спорт стал для нее путем к знакомству с будущим мужем - Альбером II: они встретились в 2000 году на соревнованиях в Монако, а через несколько лет начали появляться вместе на публике. Их свадьба состоялась в 2011 году и стала одним из самых громких светских событий десятилетия.

После брака Шарлен получила титул княгини Монако и активно занялась благотворительной деятельностью. Принцесса имеет двойняшек, рожденных 10 декабря 2014 года: наследника престола Жака и его сестру Габриэллу.

