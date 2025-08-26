По мнению аналитика Ивана Ступака, неуместно сравнивать новые украинские ракетные разработки с российскими аналогами, потому что нет практических результатов в виде попаданий на территории России.

В Украине ранее объявили о создании новых современных дальнобойных средств, но отсутствуют практические примеры применения этих разработок на российской территории, заявил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

В частности, у него спросили, имеют ли россияне в своем арсенале вооружения что-то похожее на такие украинские разработки, как крылатая ракета "Фламинго". По мнению эксперта, не все средства поражения, которые имеют оккупанты, являются "зубастыми". По его словам, в эфире на Radio NV, в РФ с маркетинговой точки зрения считали, что "чем угрожающе будет выглядеть название этого оружия, тем лучше оно будет продаваться", и в частности, речь идет о боевых машинах поддержки танков "Терминатор".

В то же время, по его мнению, украинскую ракету "Фламинго" по одной значительной причине "неуместно сравнивать с российскими аналогами". "Российские аналоги уже прилетали по территории Украины в реальности. Украинские ракеты, к сожалению, кроме "Нептуна", пока остаются медийными, теоретическими и, на практике они еще не появлялись", - подчеркнул Ступак.

Он считает хорошим явлением, что уже об украинских ракетах говорят, но есть "но". "Давайте вернемся немного в прошлое. Где дрон "Маричка" [ударный подводный дрон - УНИАН]? Нет "Марички". "Трембита" называли [крылатая ракета]. Нет пока что "Пекло" [ракета]. Нет еще", - отметил Ступак.

По словам эксперта, "что-то мешает нам запустить эти ракеты". И он не знает, возможно это был лишний PR, или это были действительно большие разработки, которые уже были готовы в реализации. "Но, например, очередной российский удар по какому-то украинскому предприятию, которое производило, фантазируем, какие-то рули, какую-то электронику, и все, оно отброшено на несколько месяцев в прошлое. Возможно, это влияло", - подчеркнул он.

При этом, по его мнению, наиболее правильной и идеальной стратегией появления этих ракет должно было бы быть "тихое производство этих ракет". В частности, украинское правительство могло бы испытывать, изучать результаты, корректировать и исправлять определенные моменты, и дальше снова испытывать до того момента, пока разработка приобретет готовность к боевому запуску. И только после точного удара по объекту на территории РФ говорить официально о серийном производстве ракет.

"Заявления без реализации - это не влияет хорошо на медийную составляющую, не влияет хорошо на моральное состояние украинцев, потому что мы все ожидаем где оно, а пока его нет", - считает Ступак. Также он добавил, что россияне могут наносить удары по украинской логистике и местам изготовления оружия.

Украинское оружие - что о нем известно

Как сообщал УНИАН, еще в сентябре 2023 года украинские военные показывали тестирование нового подводного дрона "Маричка". Этот дрон должен поражать вражеские объекты на расстоянии более 1 тысячи км.

В феврале 2025 года на выставке продемонстрировали украинскую крылатую ракету "Трембита". По данным издания The Economist, эта ракета способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км. Заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский отмечал, что украинская ракета "Трембита" стоит 10-15 тысяч долларов, тогда как ракеты для американских РСЗО HIMARS - 160-180 тысяч долларов.

В июне 2025 года появилось первое подтвержденное применение по врагу ракеты-дрона "Пекло". Эта разработка способна преодолевать расстояние до 700 км. Удар был нанесен по цели под временно оккупированным Луганском.

В то же время, о серийном производстве этих ракет-дронов сообщалось еще в декабре 2024 года. Тогда отмечалось, что за три месяца удалось изготовить около 100 таких ракет-пушек.

