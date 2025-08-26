НАБУшник Магамедрасулов с отцом мог продавать коноплю в Дагестан для изготовления пороха для армии россии, - эксперт

ТОП-сотрудник НАБУ Руслан Магамедрасулов, подозреваемый в торговле с рф, мог продавать коноплю в Дагестан, где потом ее должны были использовать для изготовления пороха армии россии. И топ-сотрудник об этом знал, – написал эксперт Владимир Бондаренко.

"Напомню, из хлопка делают порох. Также напомню, порох делают и из конопли (пенька). Поэтому россияне пытаются увеличить посевы конопли, хлопок в них не растет. То есть Руслан Магамедрасулов знал, что конопля – это будущий порох и все равно собиралась его продать. Нехорошо это", – отметил эксперт.

Вместе с тем, он выразил недоумение и непонимание позиции антикоррупционных активистов, защищающих Магамедрасулова.

"Их мотивация мне непонятна, да и там с логикой проблемы. По логике адвокатки Магамедрасулова в Узбекистане "были проблемы с хлопком". В россии (Дагестане) – да, там действительно проблемы с хлопком (он там просто не растет), а в Узбекистане их быть не может – там хлопок выращивают миллионами тонн", – подчеркнул Бондаренко.

Как сообщалось, 21 июля работники СБУ, ДБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ. В частности, был задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве России. Также во время расследования правоохранители установили, что сотрудник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который бежал из страны и сотрудничает со спецслужбами России и влияет на деятельность НАБУ.

Главу Центра противодействия Виталия Шабунина обвиняли в том, что он помогает избежать наказания одному из топ-сотрудников НАБУ, который вместе с отцом торговал с россией. "В Центре противодействия коррупции полностью понимают, что их действия направлены на поддержку государства-агрессора, но продолжают свою деятельность", – написал известный блоггер Сергей Иванов.