'Надо было брать меня тепленькой': блогерша Даша Евтух призналась, планирует ли стать мамой во второй раз

В мае прошлого года тикток-звезда родила дочь Фемиду.

Блогерша Даша Евтух, которая стала известной благодаря нестандартным распаковкам, пригласила "Ближе к звездам" в свой дом под Киевом, познакомила с семьей и впервые эксклюзивно призналась, планирует ли пополнение.

В мае прошлого года тикток-звезда родила дочь Фемиду от полтавского депутата Александра Глазова. В юности они оба мечтали о большой семье и минимум четырех детях, но с появлением первенца поняли, что пока не готовы становиться родителями во второй раз.

"Я не хочу второго ребенка, потому что это морально, физически очень тяжело. Вообще в двадцать лет я четырех хотела. Так надо было меня брать тепленькой, когда я еще готова была к этому", - с юмором прокомментировала Даша Евтух в программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

Видео дня

Девушка из многодетной семьи, имеет двух старших сестер, но только после появления Фемиды осознала, через какие испытания пришлось пройти ее матери, воспитывая троих детей в селе и занимаясь при этом хозяйством.

"Я думаю о своей маме. У нее трое детей, у моих двух старших сестер совсем маленькая разница в возрасте. Как она с этим справлялась тогда на тот момент, когда нужно было огород копать. Моя мама делала в то время просто что-то нереальное. Это такой тяжелый труд", - поделилась блогерша.

Даша Евтух не идеализирует материнство и честно признается, что этот опыт ее пошатнул. Но, несмотря на все трудности, она не ставит жизнь на паузу - развивает блог, появляется на красных дорожках и даже путешествует за границу с годовалой дочкой только вдвоем.

"Ребенку год, и мне уже немножечко становится легче. Это просто нужно принять, пережить, и все будет хорошо. Сейчас я снова учусь быть счастливой", - комментирует блогерша.

Вас также могут заинтересовать новости: