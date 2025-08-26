В "Укрзализныце" сообщили, что уже обнаружили и заблокировали злоумышленника, который фигурировал в расследовании.

Введение системы верификации при покупке билетов через "Дия.Подпись" не спасло от перекупов. Билеты "Укрзализныци", особенно на международные направления, продолжают массово оказываются в руках спекулянтов. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что приобрести билет на международный рейс в Кишинев можно в закрытых Telegram-каналах перекупщиков. Стоимость такой услуги составляет около 1 тысячи гривень. При этом гарантий для пассажиров нет. Людей нередко просто обманывают и оставляют без денег и билета.

Отмечается, что для "серых" схем перекупы создают специальные боты, которые мгновенно выкупают билеты. Поэтому, когда один свободный билет появляется в продаже, вы не успеете его приобрести, поскольку этот бот его забронирует.

После выхода расследования в "Укрзализныце" сообщили, что уже обнаружили и заблокировали злоумышленника, который фигурировал в расследовании, антифрод-системой и авторизоваться повторно пользователь не сможет. В УЗ также отметили, что его учетная запись действительно была верифицирована через "Дию".

"Все контакты спекулянтов, упомянутые в видео и все материалы, которые команда Бигус.инфо собрала при подготовке сюжета и любезно нам согласилась передать, мы также передадим Национальной полиции Украины (у нас есть открытое по нашему обращению уголовное производство против мошенников) и будем надеяться на действенные меры в отношении тех, кто наживается на пассажирах. Так делаем в отношении всех, кого регулярно обнаруживаем и кто использует данные других для верификации", - сообщили в УЗ.

Ажиотаж в "Укрзализныце" - что известно

25 августа в УЗ сообщили, что начинают фиксировать постепенное снижение нагрузки в условиях летнего периода пассажирских перевозок. В компании отметили, что, например, на самом популярном направлении Киев - Львов на прошлой неделе фиксировали 128 тысяч запросов в приложении против 151 тысячи запросов на позапрошлой неделе.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" усилила контроль онлайн-покупок билетов на внутренние маршруты. Только за неделю был заблокирован 271 клиент, которые массово скупали билеты или манипулировали приложением УЗ.

С августа "Укрзализниця" в тестовом режиме ввела верификацию через "Дия.Подпись" для ряда популярных поездов. Решение было внедрено, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при приобретении железнодорожных билетов.

