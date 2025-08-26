Мужчины боятся получать украинское гражданство, чтобы не было препятствий на границе при выезде из Украины.

Процесс множественного гражданства в Украине может притормаживаться из-за всеобщей мобилизации, потому что многие боятся проблем с пересечением границы. Об этом сказал президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод на брифинге.

Он считает, что многие представители украинской диаспоры в мире захотят иметь и гражданство Украины. "Когда закон был проголосован, то прилетало много СМС ко мне, так что телефон "горел", в которых люди спрашивали как они должны это сделать", - добавил президент Всемирного конгресса украинцев.

При этом он напомнил, что есть много людей за рубежом, которые уже сегодня имеют украинское гражданство, паспорт.

"Они жили в такой серой зоне. А теперь уже ясно, что им разрешили иметь и иностранное гражданство и все же быть полноценными украинскими гражданами", - добавил он.

По его словам, на сегодня в вопросе множественного гражданства есть вызовы, в частности, мужчины боятся получать украинское гражданство, чтобы не было препятствий на границе при выезде из Украины.

"Это достаточно такой деликатный вопрос относительно военной службы. Есть много украинцев, которые, возможно, подождут в плане получения украинского гражданства, пока происходит мобилизация. Потому что, откровенно говоря, даже для меня, рожденного в Канаде, принять украинское гражданство сегодня - это непросто. Потому что мне тогда будет сложно выезжать из Украины. Поэтому эти вещи сейчас проблематичны, но со временем думаю, что все исправится. Но это возможно один из больших барьеров для многих", - сказал Грод.

Он также отметил, что сейчас подготовлен законопроект, которым предусматривается внесение изменений в почти 20 законов, в которых есть нормы, противоречащие закону о множественном гражданстве. По его словам, в частности, речь идет о том, чтобы граждане с множественным гражданством имели права и обязанности украинского гражданина, в частности, разрешение участвовать в государственной службе.

Грод считает, что в перечне стран, граждане которых будут иметь право и на украинское гражданство, должны быть те, которые являются членами ЕС и НАТО и имеют проукраинскую позицию.

"Потому что мы знаем, что есть страны-члены ЕС, их немного - одна или две, которые имеют пророссийскую позицию", - добавил он. При этом отметил, что в перечне должны быть и другие страны, в частности, Австралия, которая не является членом ЕС и НАТО, но очень сильно поддерживает Украину.

Множественное гражданство в Украине

Как сообщал УНИАН, 15 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве, которым разрешено одному лицу иметь одновременно гражданство двух или более государств.

Зеленский сообщал, что это позволит создать больше реальных юридических основ для единства миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Верховная Рада страны поддержала введение множественного гражданства в Украине 18 июня 2025 года. Это решение поддержали 243 народных депутата.

