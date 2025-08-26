Собранный подсолнечник успел попасть на внутренний рынок.

Радиоактивно загрязненные земли в Житомирской области использовали для выращивания сельскохозяйственных культур на продажу. В частности было выращено 364,77 тонны подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн, которые продали на внутреннем рынке. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

В незаконном использовании радиоактивно загрязненных земель подозреваются сельский голова, директора обществ и землеустроитель.

Земли в зоне радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС площадью 1790 га были переданы фермерам в пользование поселковым головой, как информирует источник.

Эти земли относятся к зоне безусловного отселения территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. Право распоряжаться ими имеет исключительно правительство.

Правоохранители установили, что поселковый голова в сговоре с землеустроителем и руководителями четырех предприятий предоставил в пользование последним землю еще в 2021 году путем заключения предварительных договоров аренды с актами приема-передачи. Нанесенный в 2021 году ущерб государству эксперты оценили в более 4,9 млн грн.

Фигурантам выдвинуты подозрения, решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на имущество.

