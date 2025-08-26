Хотя лавандовые поля - главное событие лета, Бриуэга может предложить многое в течение всего года.

В Испании есть очаровательный средневековый город, который обожают за его обширные лавандовые поля, занимающие более 1000 гектаров. Об этом пишет Daily Express.

Бриуэга, живописное место с крупнейшим в стране подземным лабиринтом, находится примерно в 100 километрах от Мадрида.

Отмечается, что расположенный в долине Тахунья в провинции Гвадалахара, город сочетает в себе тосканское наследие и захватывающие дух пейзажи, но туристов здесь гораздо меньше. Тем не менее, посетители стекаются к идеальному для Instagram месту - лавандовому полю, чтобы сфотографироваться среди фиолетовых цветов и купить эфирные масла. Там даже можно купить пиво и сыр, приготовленные из этих цветов. Каждый июль в Бриуэге проходит знаменитый фестиваль с концертами на закате между полями.

Интересно, что хотя лавандовые поля - главное событие лета, Бриуэга может предложить многое в течение всего года: потрясающую средневековую архитектуру, атмосферные площади и лабиринт арабских пещер X века под центром города, которые изначально использовались как склады и как туннели для эвакуации во время осады. Лабиринт галерей и туннелей тянется на восемь километров под землей Бруиуэги, но для посещения доступно лишь около 500-700 метров пещерной системы.

Арабские пещеры Хардин-де-ла-Алькаррия использовались во время осад в качестве пути эвакуации, а постоянная температура 12°C круглый год позволяла использовать их в прошлом как хранилище продуктов, что подчеркивает богатую историю Бриуэги, которая берет свое начало с самого ее названия.

Отмечается, что в районе Санта-Люсия, в самой высокой части Бриуэги, находится Королевская суконная фабрика, построенная во второй половине XVIII века. Фабрика, являющаяся сокровищем промышленного комплекса XVIII века, была подарена городу Бурбонами за поддержку в войне за испанское наследство.

Также каждый август в городе проводится ежегодный забег быков, во время которого быков выпускают на пастбища. Объявленный "Фестивалем регионального туристического значения", он является одним из старейших мероприятий, связанных с бегом быков в Испании.

"Бриуэга также прекрасно подходит для верховой езды. Гости могут прогуляться по окрестностям города и по лавандовым полям верхом", - сказано в статье.

