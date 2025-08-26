Его обвиняют в тайном использовании ИИ.

Американский певец Уилл Смит столкнулся с критикой - фанаты обвинили его в использовании искусственного интеллекта в создании видео из его летнего тура "Based on a True Story" в Великобритании.

Как передает The Independent, странными зрителям показались некоторые кадры с официального YouTube-канала Смита: лица аудитории были размыты или искажены, руки имели неправильную форму, а иногда казалось, что у людей шесть пальцев. Фанаты не сдерживали эмоций в комментариях:

"Представьте, что вы такие богатые и известные и вынуждены использовать AI-кадры толпы... Трагедия".

"Мы видим много людей с шестью пальцами или больше, глаза размыты, лица искажены. Это доказывает, что почти все кадры с публикой - AI-генерированные".

"Эй, эти пиар-затеи ни к чему не приведут. Ты что, думаешь, мы какие-то овцы, брат? Ты не можешь быть таким невежественным, брат, это же стыдно".

Сейчас на YouTube певца этого видео нет, однако его сообщение от 12 августа сохранилось в Instagram. Он не давал официальных комментариев относительно этого скандала.

Как сообщал УНИАН, ранее за использование искусственного интеллекта раскритиковали премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона. Все из-за его признания в том, что он использует ChatGPT и LeChat для ознакомления с другим мнением относительно важных решений.

