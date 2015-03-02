Порошенко ввел в действие решение СНБО об обращении к ООН и ЕС по миротворцам

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

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Согласно сообщению, СНБО решил, что интересы обеспечения национальной безопасности Украины и неотложного решения кризисной ситуации, сложившейся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также обеспечения эффективной имплементации минских договоренностей требуют обращения к Совету безопасности ООН и Совету Евросоюза с просьбой о развертывании на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Кроме этого, как отмечается, совет национальной безопасности и обороны предложил президенту обратиться от имени указанных международных организаций с просьбой о направлении в Украину миротворцев, а также к Верховной Раде относительно принятия такого обращения.

Вместе с тем, согласно указу, правительству поручено безотлагательно внести предложения относительно законодательного урегулирования вопросов проведения на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко призвал ввести миротворцев ООН на Донбасс, отметив, что наилучшим форматом миротворческих сил была бы полицейская миссия ЕС.