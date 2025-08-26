Подниматься на западную башню Львовского органного зала можно будет уже с 14 сентября 2025 года.

Гости и жители Львова вскоре смогут подняться на западную башню здания Львовского органного зала, которую впервые откроют для посетителей.

Как рассказал в комментарии LVIV.MEDIA директор органного зала Тарас Демко, первые туристы смогут попасть на башню высотой более 40 метров 14 сентября в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00.

Группы будут формировать по 10 человек, а регистрацию откроют 8-9 сентября на официальных страницах Львовского органного зала в соцсетях. Впоследствии обещают запустить посещение смотровой площадки в тестовом формате и на постоянной основе.

Видео дня

По словам Демко, здание современного Львовского органного зала, сначала известное как римско-католический костел святой Марии Магдалены, построили между 1600 и 1612 годами на месте старого деревянного храма, а ориентировочно в 19 веке над ним достроили башни. В 1960-х годах здание костела приспособили под органный зал Львовской консерватории им.

"Они выполняли различные функции – оборонительные, функцию колокольни. На эту башню никто никогда не поднимался. Разве что технические работники. Оттуда открывается прекрасный вид на разные стороны. Эта башня интересна еще и тем, что в нашем концертном зале постоянно звучит музыка – репетиции, концерты, орган все время звучит, хор "Гомон", играет симфонический оркестр Луганской филармонии, происходит много всего интересного. И люди, поднимаясь наверх, могут также слышать то, что звучит в зале", – рассказал он.

Чтобы подготовить башню для приема туристов, был проведен текущий ремонт во внутренних помещениях.

"Перед нами была сложная задача, потому что это очень старая башня. Вызов заключался еще и в том, что есть много деревянных перекрытий, балок и там было довольно опасно. Она была в очень плохом состоянии. Но мы отреставрировали лестницу, ставни и отремонтировали стены внутри. Сейчас там безопасно, чисто и красиво", – добавил Демко.

Другие туристические новости Львова

Как ранее сообщал УНИАН, с мая 2025 года туристам разрешили подниматься на башню львовской городской ратуши ежедневно.

Между тем, с 2026 года Львов поднимет туристический налог. Впрочем, изменения будут касаться только иностранных туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграмм-канале УНИАН.Туризм.