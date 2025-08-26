Специалистов с дипломом психолога не могут назначать на боевые должности, не соответствующие их специальности.

Изменения в Положение о прохождении военной службы определили четкие правила по мобилизации психологов. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала юрист и специалист по медицинскому праву Дарья Еременко.

Что изменилось в законодательстве

21 июня 2025 года президент Украины подписал Указ № 397/2025, который внес изменения в Положение о прохождении военной службы в ВСУ.

Пункт 83-1 этого Положения предусматривает: лица с дипломом магистра по специальности "Психология" не могут назначаться на военные должности, не связанные с медицинской или психологической службой.

"Единственное исключение - если такое лицо добровольно согласится на другую должность", - отмечает Еременко.

Кого мобилизуют

Юрист объясняет, что психолога не могут принудительно отправить, например, в пехоту или артиллерию. Его привлечение к службе возможно только на должностях, непосредственно касающихся психологической работы:

военный психолог в подразделении;

специалист по морально-психологическому обеспечению;

специалист по реабилитации военных после ранений или боевых действий.

"Если у человека есть диплом магистра по психологии, он находится в мобилизационном ресурсе, но его не назначат "рядовым стрелком". Психолог подлежит призыву только как офицер-психолог с возможным предварительным прохождением военной подготовки", - отмечает юрист.

Что это означает для психологов

По словам Еременко, новое правило защищает самих психологов: их образование и навыки не будут "потеряны" на неподходящей должности.

"Диплом психолога в 2025 году - это не бронь от мобилизации, но это защита от принудительного назначения на неподходящие военные должности. Психологи в случае мобилизации будут служить только по своей специальности", - заключает юрист.

Мобилизация в Украине

Ранее командир одного из топовых украинских подразделений беспилотных летательных аппаратов Signum с позывным "Сова" считает, что вопрос о мобилизации можно решить, если провести проверку всех схем получения отсрочек и бронирований.

В то же время старший боевой медик 412 полка Nemesis Елена Рыж (Иваненко) заявила, что мотивация идти защищать свою страну у каждого человека разная. При этом, девушка призывает отстаивать свою страну, бороться за справедливость и помнить, что в этой борьбе главное оставаться человеком.

