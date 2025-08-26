Все детали согласованы с военным командованием.

Кабинет Министров Украины сегодня, 26 августа, на заседании правительства утвердит новые правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам доклада от премьер-министра Юлии Свириденко.

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", - сообщил украинский лидер.

Зеленский отметил, что все детали уже согласованы с военным командованием. Он заверил, что в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Видео дня

Напомним, что ранее председатель совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко заявил, что обновление правил пересечения границы для мужчин от 18 до 22 лет имеет целью стимулировать молодежь не бежать из Украины. По его словам, таким образом власть ищет коммуникацию с молодыми украинцами.

Обновление правил пересечения границы для мужчин до 22 лет - что известно

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13685, которым предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением 25-летнего возраста.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, в парламенте состоятся дискуссии по законопроектам о возможности выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а также об усилении ответственности за незаконное пересечение границы.

Вас также могут заинтересовать новости: