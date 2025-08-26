Ветер местами превышал 50 миль в час (более 80 км/ч).

В США мощные пылевые бури пронеслись по центральной Аризоне, из-за чего 25 августа вечером временно остановили полеты в международном аэропорту Феникс Скай-Харбор. Также более 40 тысяч жителей округа Марикоп, в который входит Феникс, остались без электроэнергии, пишет газета The New York Times.

Более двух миллионов человек в Фениксе и его окрестностях оказались под ударом непогоды. Национальная метеорологическая служба предупредила о резком ухудшении видимости и сильном ветре, который местами превышал 50 миль в час (более 80 км/ч). Водителей призвали не выезжать на дороги во время бури.

Федеральное управление гражданской авиации объявило о временной остановке полетов в аэропорту из-за пылевых бурь. Спустя час ограничения отменили, однако вылеты задерживались еще на 15-30 минут.

