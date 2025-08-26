Эксперты заверили, что эти автомобили без проблем могут проехать сотни тысяч километров.

Одним из важнейших критериев при выборе автомобиля для многих водителей является его надежность. Многие автомобилисты хотят, чтобы их транспортное средство могло прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В GoBankingRates назвали надежные кроссоверы и внедорожники, которые рекомендуют купить эксперты в 2025 году. По их словам, эти модели способны прослужить 15 лет и более без серьезных поломок.

5 очень надежных кроссоверов и внедорожников

Honda CR-V

Генеральный директор CarEdge Зак Шефска рассказал журналистам, что Honda CR-V подойдет тем, кто ищет надежный семейный кроссовер. Он порекомендовал обратить внимание на гибридную версию модели, которая предлагает очень низкий расход топлива.

"Honda CR-V является бестселлером уже более двух десятилетий благодаря своей надежности, удобному интерьеру и низким затратам на обслуживание. Это один из самых надежных вариантов для покупателей, которые хотят компактный кроссовер", - сказал эксперт.

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 остается одним из самых популярных кроссоверов в мире. В этом заслуга довольно невысокой стоимости модели и ее надежности.

Основатель NX Auto Transport Карл Родригес в разговоре с журналистами отметил, что Toyota RAV4 редко сталкивается с поломками. По его словам, это один из самых надежных кроссоверов в своем сегменте.

Toyota 4Runner

Основатель компании Cash Auto Salvage Марк Скирвин заявил, что Toyota 4Runner является одним из самых надежных современных внедорожников. Он заверил, что этот автомобиль легко прослужит годы без серьезных поломок.

"При регулярном и качественном техническом обслуживании Toyota 4Runner способна проехать более 480 000 километров", - поделился эксперт.

Honda Pilot

Скирвин также посоветовал обратить внимание на кроссовер Honda Pilot. Он подчеркнул, что эта модель понравится тем, кто ищет отличный трехрядный автомобиль.

"Его двигатель невероятно надежен, и репутация Honda в плане надежности - не маркетинговый ход", - добавил эксперт.

Lexus GX 550

Зак Шефска считает, что Lexus GX 550 остается лидером по надежности среди премиальных внедорожников. Это более роскошная альтернатива Land Cruiser Prado.

"Новый Lexus GX сочетает в себе роскошь и серьезные внедорожные возможности. Он также гораздо более надежен, чем конкуренты", - рассказал эксперт.

