По данным источников, список желаний одной стороны состоит из вопросов, которые для другой не подлежат обсуждению.

Мирные переговоры между принцем Гарри и королевской семьей Великобритании продолжаются, но последним препятствием может стать его супруга Меган Маркл.

По данным RadarOnline, герцогиня Сассекская отказывается соглашаться на любые условия, которые могли бы позволить паре вернуться в королевскую семью, если их требования не будут удовлетворены. Источник Closer U.K. говорит, что дворец настаивает на заключении формального контракта с четкими правилами: когда и как Сассексы могут участвовать в публичных мероприятиях, какую информацию можно распространять, а что будет оставаться закрытым.

Принц Гарри якобы готов к определенной прозрачности и предлагает согласовывать свои публичные появления заранее, а также рассматривает возможность более регулярного контакта с семьей для восстановления отношений. Но предложения воспринимаются дворцом как дополнительные обязательства, и позиции сторон остаются непримиримыми:

"Для некоторых Меган - красная линия. История показала, что частные слова долго не остаются частными, и никто не хочет рисковать повторением такого сценария".

Источники утверждают, что сейчас ключевым вопросом остается, сможет ли Меган согласиться на условия дворца, чтобы восстановить отношения с семьей на фоне борьбы короля Чарльза с раком.

Конфликт между принцем Гарри и семьей

Напряженность между супругами и королевской семьей длится уже более пяти лет и стала одной из самых обсуждаемых тем в светских новостях.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от выполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми. Это решение, названное "Мегзит", было принято без предварительного согласования с королевским дворцом, что вызвало разочарование среди старших членов семьи.

В марте 2021 года Гарри и Меган дали интервью телеведущей Опре Уинфри, во время которого озвучили серьезные обвинения в адрес королевской семьи. Меган заявила, что члены семьи обсуждали цвет кожи их будущего сына, а также поделилась переживаниями относительно психического здоровья.

А в своих мемуарах "Запасной" Гарри описал конфликты с братом Уильямом, в частности физическую схватку во время ссоры, а также обвинил королеву Камиллу в манипуляциях с публичным имиджем. Эти открытия еще больше обострили отношения между братьями и снизили доверие к Гарри среди части семьи.

