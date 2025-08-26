Индийский центр бриллиантовой промышленности стоит без дела из-за угрозы введения высоких пошлин со стороны США.

Суратская бриллиантовая биржа, которая является крупнейшим офисным комплексом в мире, превосходя по размерам даже Пентагон, стоит пустая. Ранее в городе обрабатывали и полировали более 80% мирового объема необработанных алмазов, но заказы потеряны из-за угрозы введения пошлин США, передает Reuters.

Текущий 25%-ный таможенный тариф Индии должен удвоиться 27 августа. Ранее на крупнейший рынок в мире приходилась почти треть ежегодных поставок драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму 28,5 миллиарда долларов.

Экспорт индийской бриллиантовой промышленности уже достиг самого низкого уровня за два десятилетия из-за слабого спроса со стороны Китая. Теперь повышение пошлин со стороны президента США Дональда Трампа может нанести ему непоправимый удар.

Видео дня

Экспортеры резко сокращают закупки необработанных бриллиантов, работают с минимальными запасами. Малые предприятия предлагают значительные скидки, сокращают персонал на фоне спада.

Некоторые крупные торговцы бриллиантами рассматривают возможность переноса деятельности в Ботсвану, где пошлина США составляет всего 15%. Продажи алмазов вырастут также в таких странах, как Израиль и Бельгия. Производители признаются, что американские пошлины могут сократить их годовой доход на 20-25%.

Суратскую бриллиантовую биржу лично открывал премьер-министр Нарендра Моди в декабре 2023 года. Ее площадь составляет более 622,4 тысячи кв м.

Состоя из девяти взаимосвязанных башен, каждая из которых имеет 15 этажей и блестящие стеклянные фасады, широкая биржа вмещает банки, таможенные офисы, безопасные хранилища и ювелирный торговый центр, спроектированный как единый центр для мировой бриллиантовой промышленности. В результате на бирже бриллиантов в Сурате было продано более 4700 офисов, но сейчас используется менее 250. Почти 200 000 работников могут потерять работу.

Единственным положительным моментом, удерживающим отрасль, является внутренний спрос в Индии, который продолжает расти. Она недавно опередила Китай и стала вторым по величине рынком в мире.

Экономика Индии - последние новости

Тем временем Китай строит крупнейшую в мире плотину, которая способна вызвать засуху в Индии. Может развернуться настоящая война за воду.

При этом климатические изменения сильно влияют на жизнь Индии, которая откровенно страдает от безумной жары летом. Из-за нее страна может потерять 250 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: