Аналитики отмечают, что на снимках видны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 с дальностью около 15 000 километров и сверхзвуковые ракеты DF-100.

Китай готовится продемонстрировать на параде 3 сентября свои новейшие противокорабельные ракеты, боевые беспилотники и баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд, чтобы показать свою военную мощь.

Как пишет Bloomberg, по словам аналитиков Open Nuclear Network в Вене, специализирующихся на разведке из открытых источников, на снимках, сделанных 9 августа со спутника Airbus, запечатлены бронетехника, системы ПВО, артиллерийские орудия, включая ракетные пусковые установки, и крылатые ракеты.

Как отметил сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности Тяньжань Сюй, новое оружие Китая включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, которые повышают "шансы на преодоление корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана".

Среди оружия, видимого на спутниковых снимках, сделанных 9 августа, по-видимому, находятся ударные и разведывательные беспилотники, сказал Сюй. К ним относятся беспилотники, предназначенные для взаимодействия с пилотируемыми истребителями.

Хотя китайские власти накрыли ракеты в районе размещения, на спутниковых снимках, вероятно, также можно увидеть несколько твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет DF-41, сказал Сюй.

Ракета является мобильной, то есть её можно перевозить в готовом к запуску виде на специализированном грузовике, может нести несколько боеголовок и имеет дальность около 15 000 километров (9320 миль), что делает её способной наносить удары по территории США. Впервые она была представлена ​​на военном параде в 2019 году, добавили в CSIS.

По словам Сюя, кожухи также скрывают другие ракеты, включая сверхзвуковую крылатую ракету DF-100. Об этом оружии известно немного, но Китайский институт аэрокосмических исследований ВВС США заявил, что, предположительно, его дальность составляет несколько тысяч километров.

Кроме того, публикации в социальных сетях демонстрируют новые гиперзвуковые противокорабельные ракеты, однако на спутниковых снимках это оружие не отображено чётко, и Bloomberg не может подтвердить эти публикации.

Согласно кадрам в социальных сетях, по улицам Пекина также демонстрировались новые образцы танков и боевых машин пехоты. По словам аналитиков, они, по-видимому, оснащены передовыми датчиками и системами активной защиты — компактными противоракетными системами малой дальности — для защиты от беспилотников.

Как отмечает Bloomberg, Китай - один из самых активных разработчиков гиперзвуковых ракет в мире, которые превышают по скорости и маневренности традиционные системы обороны.

Парад в Китае

Парад в Китае состоится через несколько дней после саммита Шанхайской организации сотрудничества. На саммиите, как ожидается, Си Цзиньпин, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими мировыми лидерами, стремящимися заручиться поддержкой своих стран в условиях возросшей напряженности в отношениях с США.

Ранее сообщалось, что Китай создал большой подводный дрон, который получил обозначение AJX-002. По мнению международных аналитиков, Китай пытается создать аналог российского ядерного подводного дрона "Посейдон".

